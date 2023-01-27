Внаслідок аварії загинула 39-річна жінка. Ще шестеро перехожих травмувалися.
До теми Смертельна ДТП за участю підлітка в Луцьку: нові деталі у справі
Підлітку, який вчинив смертельну ДТП, оголосили вирок
Луцький міськрайонний суд оголосив вирок підлітку, який у грудні 2021 року влетів у натовп. Люди йшли пішохідним переходом на проспекті Соборності.
Речниця Волинської обласної прокуратури Наталія Мурахевич розповіла, що хлопець відбуватиме покарання у в'язниці. На момент скоєння ДТП йому було лише 16 років. Підлітка звинувачували за трьома статтями Кримінального кодексу України:
- розбій,
- порушення Правил дорожнього руху, що спричинило смерть людини,
- незаконне заволодіння автівкою.
Прокурори вимагали для підсудного 7 з половиною років позбавлення волі. Суд вирішив задовольнити прохання обвинувачення.
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Коротко про смертельну аварію в Луцьку
- У Луцьку 12 грудня 2021 року близько 14:00 сталася смертельна ДТП – на проспекті Соборності Renault Megan влетів у людей, які переходили дорогу на зелене світло.
- За кермом перебував підліток, який тікав від поліції. Також в салоні були двоє його друзів.
- Перший заступник директора Департаменту патрульної поліції Нацполіції Олексій Білошицький розповів, що поліцейські помітили, як автівка порушила ПДР, перетнувши подвійну суцільну лінію дорожньої розмітки. Водій не відреагував на вимогу правоохоронців про зупинку та почав тікати.
- Втечу від патрульних неповнолітні пасажири знімали під музику на відео. Вони навіть встигли опублікувати свої ролики у соцмережах. Однак правоохоронці таки наздогнали порушників.
- Підлітку оголосили про підозру. 14 грудня 2021 року йому обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт терміном на 2 місяці. Водночас неповнолітньому дали можливість відвідувати навчальний заклад – Луцьке вище професійне училище.