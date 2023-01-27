Внаслідок аварії загинула 39-річна жінка. Ще шестеро перехожих травмувалися.

До теми Смертельна ДТП за участю підлітка в Луцьку: нові деталі у справі

Підлітку, який вчинив смертельну ДТП, оголосили вирок

Луцький міськрайонний суд оголосив вирок підлітку, який у грудні 2021 року влетів у натовп. Люди йшли пішохідним переходом на проспекті Соборності.

Речниця Волинської обласної прокуратури Наталія Мурахевич розповіла, що хлопець відбуватиме покарання у в'язниці. На момент скоєння ДТП йому було лише 16 років. Підлітка звинувачували за трьома статтями Кримінального кодексу України:

розбій,

порушення Правил дорожнього руху, що спричинило смерть людини,

незаконне заволодіння автівкою.

Прокурори вимагали для підсудного 7 з половиною років позбавлення волі. Суд вирішив задовольнити прохання обвинувачення.

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