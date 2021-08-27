Смертельное столкновение на железной дороге: в Финляндии не разминулись поезд и легковушка
27 августа 2021 , 13:28Читати новину українською
Источник:YLE
В Финляндии утром 27 августа произошла железнодорожная авария, которая унесла жизни 2 человек. В Палтамо на железнодорожном переезде столкнулись поезд и легковой автомобиль.
Сигнал об аварии Департамент спасения получил около 10:00 утра. Поезд следовал из Оула в Контиомяки, а трагедия произошла на переезде Лепик.
Ранее В Одессе поезд врезался в грузовик: видео и фото
В аварии погибли два человека
Полиция пока не раскрывает деталей дела, пока правоохранители проводят расследование. Поэтому что именно привело к столкновению – пока неизвестно. Информацию обещали обнародовать позже.
Смотрите на карте, где находится Палтамо:
Коротко о последних авариях на железной дороге:
- 7 августа вблизи Тернополя сошел с рельсов поезд № 357 сообщением Рахов – Киев. К счастью, пострадавших нет.
- В Чехии 4 августа столкнулись два поезда. В катастрофе погибли два человека, еще более 30 получили ранения.
- Трагедия произошла вблизи железнодорожной станции Бугаз, что в Одесской области. Поезд отрезал голову мужчине.
- В конце июля на Полтавщине в поезд врезался грузовик. От столкновения пострадала дежурная по переезду.