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Смертельное ДТП с участием беспилотного авто Uber в США: появилось первое видео

72 Читати новину українською
Авто Uber
Авто Uber / Фото из открытых источников

В сети появилось первое видео, на котором виден момент сбивания женщины. Она переходила дорогу с велосипедом в плохо освещенном месте.

Видео с моментом ДТП опубликовала полиция американского города Темпе в Twitter.

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19 марта, беспилотный автомобиль компании Uber насмерть сбил женщину-пешехода в городе Тампа.

На видео видно, что Герцберг переходила дорогу на участке, который плохо освещен. Заметно также, что женщина, которая была за рулем, не успела отреагировать и затормозить.

По словам шефа полиции Темпе Сильвия Моир, авто двигалось со скоростью 61 километров в час в зоне с ограничением скорости в 35 миль в час (примерно 56 км). Оно тоже не пыталось тормозить.

Сильвия Моир сделала вывод, что при этих условиях столкновения было бы сложно избежать независимо от того, кто управлял транспортом – человек или робот.

К слову, шериф полиции штата Аризона Сильвия Моир заявила, что правоохранители не нашли вины автоматики Uber в аварии, в результате которой погибла женщина.

Теги: Жертвы Аварии и ДТП Новости США
Источник: 24 Канал
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