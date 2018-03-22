Смертельное ДТП с участием беспилотного авто Uber в США: появилось первое видео

В сети появилось первое видео, на котором виден момент сбивания женщины. Она переходила дорогу с велосипедом в плохо освещенном месте.

Видео с моментом ДТП опубликовала полиция американского города Темпе в Twitter.

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19 марта, беспилотный автомобиль компании Uber насмерть сбил женщину-пешехода в городе Тампа.

На видео видно, что Герцберг переходила дорогу на участке, который плохо освещен. Заметно также, что женщина, которая была за рулем, не успела отреагировать и затормозить.

По словам шефа полиции Темпе Сильвия Моир, авто двигалось со скоростью 61 километров в час в зоне с ограничением скорости в 35 миль в час (примерно 56 км). Оно тоже не пыталось тормозить.

Сильвия Моир сделала вывод, что при этих условиях столкновения было бы сложно избежать независимо от того, кто управлял транспортом – человек или робот.

Tempe Police Vehicular Crimes Unit is actively investigating

the details of this incident that occurred on March 18th. We will provide updated information regarding the investigation once it is available. pic.twitter.com/2dVP72TziQ — Tempe Police (@TempePolice) 21 березня 2018 р.

К слову, шериф полиции штата Аризона Сильвия Моир заявила, что правоохранители не нашли вины автоматики Uber в аварии, в результате которой погибла женщина.