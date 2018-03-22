Смертельное ДТП с участием беспилотного авто Uber в США: появилось первое видео
В сети появилось первое видео, на котором виден момент сбивания женщины. Она переходила дорогу с велосипедом в плохо освещенном месте.
Видео с моментом ДТП опубликовала полиция американского города Темпе в Twitter.
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19 марта, беспилотный автомобиль компании Uber насмерть сбил женщину-пешехода в городе Тампа.
На видео видно, что Герцберг переходила дорогу на участке, который плохо освещен. Заметно также, что женщина, которая была за рулем, не успела отреагировать и затормозить.
По словам шефа полиции Темпе Сильвия Моир, авто двигалось со скоростью 61 километров в час в зоне с ограничением скорости в 35 миль в час (примерно 56 км). Оно тоже не пыталось тормозить.
Сильвия Моир сделала вывод, что при этих условиях столкновения было бы сложно избежать независимо от того, кто управлял транспортом – человек или робот.
К слову, шериф полиции штата Аризона Сильвия Моир заявила, что правоохранители не нашли вины автоматики Uber в аварии, в результате которой погибла женщина.