Смертельна ДТП за участю безпілотного авто Uber у США: з'явилося перше відео

У мережі з'явилося перше відео, на якому видно момент збиття жінки. Вона переходила дорогу з велосипедом у погано освітленому місці.

Відео з моментом ДТП опублікувала поліція американського міста Темпі у Twitter.

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19 березня, безпілотний автомобіль компанії Uber насмерть збив жінку-пішохода у місті Тампа.

На відео видно, що Герцберг переходила дорогу на ділянці, яка погано освітлена. Помітно також що жінка, яка була за кермом, не встигла зреагувати і загальмувати.



За словами шефа поліції Темпе Сільвія Моїр, авто рухалося зі швидкістю 61 кілометрів на годину в зоні з обмеженням швидкості в 35 миль на годину (приблизно 56 кілометрів). Воно також не намагалося гальмувати.



Сільвія Моїр зробила висновок, що за цих умов зіткнення було б складно уникнути не залежно від того, хто керував транспортом – людина чи робот.

Tempe Police Vehicular Crimes Unit is actively investigating

the details of this incident that occurred on March 18th. We will provide updated information regarding the investigation once it is available. pic.twitter.com/2dVP72TziQ — Tempe Police (@TempePolice) 21 березня 2018 р.

До слова, шериф поліції штату Арізона Сільвія Моїр заявила, що правоохоронці не знайшли провини автоматики Uber в аварії, в результаті якої загинула жінка.