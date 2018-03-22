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Смертельна ДТП за участю безпілотного авто Uber у США: з'явилося перше відео

245 Читать новость на русском
Авто Uber (ілюстрація)
Авто Uber (ілюстрація) / Фото з вільних джерел

У мережі з'явилося перше відео, на якому видно момент збиття жінки. Вона переходила дорогу з велосипедом у погано освітленому місці.

Відео з моментом ДТП опублікувала поліція американського міста Темпі у Twitter.

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19 березня, безпілотний автомобіль компанії Uber насмерть збив жінку-пішохода у місті Тампа.

На відео видно, що Герцберг переходила дорогу на ділянці, яка погано освітлена. Помітно також що жінка, яка була за кермом, не встигла зреагувати і загальмувати.

За словами шефа поліції Темпе Сільвія Моїр, авто рухалося зі швидкістю 61 кілометрів на годину в зоні з обмеженням швидкості в 35 миль на годину (приблизно 56 кілометрів). Воно також не намагалося гальмувати.

Сільвія Моїр зробила висновок, що за цих умов зіткнення було б складно уникнути не залежно від того, хто керував транспортом – людина чи робот.

До слова, шериф поліції штату Арізона Сільвія Моїр заявила, що правоохоронці не знайшли провини автоматики Uber в аварії, в результаті якої загинула жінка.

Теги: Жертви Новини США Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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