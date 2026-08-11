Смертельный удар по Одесской области: россияне попали в грузовик, есть погибшие и раненые

Очередная российская атака на Одесскую область привела к трагическим последствиям и человеческим жертвам. Вражеский удар пришелся по грузовому автомобилю, что вызвало масштабный пожар.

Подробности трагедии раскрыл глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Что известно о последствиях удара по Одесской области?

По его информации, целью оккупантов стал грузовик с цистерной, внутри которой находились остатки масла.



Атакованный грузовик / Олег Кипер / Одесская ОГА (ОВА)

Мощный удар нанес мгновенное возгорание. Огонь охватил не только поврежденное грузовое транспортное средство, но и находившийся рядом легковой автомобиль. По предварительным данным руководства области, жертвами стали два человека. На месте погибли 47-летний и 65-летний мужчина. Пострадали еще три человека, анкетные данные которых устанавливаются. Они получили ранения разной степени тяжести.

Выражаю соболезнования родным и близким погибших,

– Олег Кипер, глава ОГА.

В настоящее время все соответствующие экстренные службы продолжают работать на месте происшествия. Специалисты ликвидируют последствия атаки, а точная информация о количестве пострадавших и общих масштабах разрушений продолжает уточняться.

Также на месте стражи порядка документируют военные преступления.



Легковушка, пострадавшая в результате атаки / Олег Кипер/Одесская ОГА (ОВА)

Напомним, оккупанты нанесли удар по промышленности Запорожья. Российская атака на "Запорожсталь" унесла жизни 7 работников, еще более 20 ранены. Из-за повреждений энергетической и производственной инфраструктуры работа комбината полностью остановлена, другие площадки работают на пониженных мощностях. В настоящее время продолжаются аварийно-ремонтные работы и оценка ущерба.

Кроме того, в результате ночной атаки российских дронов на Полтавщину обломки беспилотника упали на крышу многоэтажки в Полтавском районе. По предварительным данным, пострадавших нет, однако повреждена гражданская инфраструктура.

Под российский удар попала столица. В результате ночной баллистической атаки России на Киев повреждены детская больница и складское помещение, где произошел пожар площадью 1200 квадратных метров. Один человек пострадал, дети и медперсонал в больнице находились в укрытии и не пострадали.