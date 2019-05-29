Смертельный обвал на шахте на Львовщине: делом занялась полиция

Из-за обвала породы, который произошел на шахте "Лесная" на Львовщине правоохранители открыли уголовное производство. Полиция расследует дело по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.

Ночью на 29 мая на шахте "Лесная", что в Сокальском районе Львовской области произошел обвал породы. В результате под свалом оказались двое горняков. К сожалению, они не выжили. Их тела спасатели уже подняли на поверхность. Известно, что это 22-летний Михаил Турко и 48-летний Михаил Павлик. Оба работали на участке по добыче угля №1.

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На месте инцидента, в частности, работала следственно-оперативная группа Нацполиции во Львовской области. По факту случившегося открыли уголовное производство относительно нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы сроком до пяти лет. Кроме того, виновников могут приговорить к восьми годам заключения, в то же время они будут лишены права занимать должности в горной промышленности или заниматься такой деятельностью на срок до трех лет.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, продолжается досудебное расследование. Кроме того, Госслужба по вопросам труда во Львовской области создала специальную комиссию, которая займется расследованием причин и обстоятельств трагедии. Уже известно, что президент Владимир Зеленский из-за аварии на шахте "Лесная" осуществит сюда рабочую поездку.

Что стоит знать о трагедии на шахте "Лесная": смотрите видео

После начала войны на Донбассе шахты Львовской и Волынской области увеличили объемы добычи угля. Как следствие, здесь участились несчастные и порой даже смертельные случаи. Последний раз на Львовщине погиб горняк в конце марта 2019 года. Это случилось на шахте "Надежда", которая также располагается в Сокальском районе, на глубине около 500 метров в результате обвала породы.

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