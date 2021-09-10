В смерти 7-летнего мальчика из Черкасс виноваты люди, а не собаки, — журналист

Правоохранители продолжают расследовать смерть 7-летнего Андрюши из Черкасс. Ребенок попал в больницу с шокирующими травмами. Спасти его, к сожалению, не удалось.

Бабушка мальчика заявила, что ребенок получил травмы после падения. В то же время местные СМИ писали, что на него могли напасть бездомные животные. Впрочем, характер ран свидетельствовал о другом.

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Что показала судебно-медицинская экспертиза

Впрочем, по словам журналиста Романа Сущенко, врачи не просто предполагали, а утверждали о вмешательстве в жизнь ребенка нелюдей. На теле мальчика обнаружили гематомы и синяки неживотного происхождения, а также следы от окурков.

Так вот, наши источники в следственных органах подтверждают, что выводы судебно-медицинской экспертизы констатируют причину смерти: она не имеет никакой связи с действием животного происхождения,

– подчеркнул журналист.

Отметим, что мальчик попал в больницу с пролежнями и тяжелой черепно-мозговой травмой. Более того, у него были оторваны губы и часть полового органа. Ранее в полиции сообщили, что он умер именно от травмы головы и кровоизлияния.

Из-за этических соображений Сущенко не сообщал подробностей о результатах вскрытия. Он пояснил, что не может раскрыть тайну следствия. Впрочем, заверил, что информация, которой он владеет, почти на 100% свидетельствует о смерти в результате преступных и грубых действий человека.

Отрывок из сообщения Романа Сущенко в Фейсбуке:

Приемная бабушка умершего ребенка вроде бы является фигуранткой нескольких дел. Местные жители утверждают, что она длительное время избегала ответственности. Женщину взяли под стражу

Информация о трагедии с 7-летним Андреем. Имею инсайд относительно причин гибели в Черкассах мальчика 2014 года рождения, который попал в больницу в тяжелом состоянии и был в терминальной коме и умер 5 сентября. Ребенок с 27 августа находился в искусственной коме. Как писал ранее, несмотря на сообщения местных СМИ о нападении животных (вероятно, бездомных собак), характер ран на теле мальчика позволил врачам не только предположить, но и утверждать о вмешательстве в жизнь ребенка нелюдей. Об этом свидетельствовали следы от окурков на теле, гематомы и синяки неживотного происхождения.

Так вот, наши источники в следственных органах подтверждают, что выводы судебно-медицинской экспертизы констатируют причину смерти – она не имеет никакой связи с действием животного происхождения. Из этических соображений не буду вдаваться в подробности результатов вскрытия. Так же, не могу раскрыть тайну следствия. Вместе с тем, имеющаяся информация почти стопроцентно свидетельствует о смерти вследствие преступных, грубых действий человека (скорее, нелюдей). Надеюсь, что правоохранительные органы Черкасской области/города завершат беспристрастное и объективное расследование и передадут дело в суд, а суд примет справедливое решение и накажет виновных в гибели Андрюши.