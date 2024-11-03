В Нигерии 29 детям грозит смертная казнь, – AP

В Нигерии 29 несовершеннолетним в возрасте от 14 до 17 лет может грозить смертная казнь. Причиной является участие в протестах против рекордно высокого уровня стоимости жизни в стране.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

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Протесты в Нигерии

Сообщается, что в Нигерии 76 протестующим, среди которых есть подростки, предъявили обвинения по 10 пунктам тяжких преступлений. В частности, речь идет о таких пунктах как "государственная измена, уничтожение имущества и бунт".

Адвокат Акинтайо Балогун отметил, что согласно Закону о правах ребенка, несовершеннолетних нельзя привлекать к уголовной ответственности и приговаривать к смертной казни.

Отправлять несовершеннолетних в федеральный суд неправильно, если только правительство не докажет, что все они старше 19 лет,

– подчеркнул он.

Суд назначил каждому обвиняемому залог в размере 5900 долларов и выставил против них строгие условия.

"Страна, которая обязана давать образование своим детям, решила наказать их. Эти дети находятся в тюрьме 90 дней без еды", - заявил другой адвокат Маршал Абубакар.

Издание замечает, что смертная казнь была введена в Нигерии в 1970-х годах, но с 2016 года в стране такую меру не применяли. Протесты в стране вызваны серьезным экономическим кризисом. Несмотря на то, что Нигерия является одним из крупнейших производителей нефти в Африке, страна остается одной из самых бедных в мире. Уровень инфляции достиг 28-летнего максимума, а национальная валюта упала до исторического минимума.