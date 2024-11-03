Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press.

Дивіться також Феномен "холодної краплі": чому Валенсія іде під воду, а Європа не готова до вбивчих катастроф

Протести у Нігерії

Повідомляється, що у Нігерії 76 протестувальникам, серед яких є підлітки, висунули звинувачення за 10 пунктами тяжких злочинів. Зокрема, йдеться про такі пункти як "державна зрада, знищення майна та бунт".

Адвокат Акінтайо Балогун наголосив, що згідно із Законом про права дитини, неповнолітніх не можна притягати до кримінальної відповідальності та засуджувати до смертної кари.

Відправляти неповнолітніх до федерального суду неправильно, якщо тільки уряд не доведе, що всі вони старші 19 років,

– підкреслив він.

Суд призначив кожному обвинуваченому заставу в розмірі 5900 доларів і виставив проти них суворі умови.

"Країна, яка зобов'язана давати освіту своїм дітям, вирішила покарати їх. Ці діти перебувають у в'язниці 90 днів без їжі", — заявив інший адвокат Маршал Абубакар.

Видання зауважує, що смертна кара була введена в Нігерії в 1970-х роках, але з 2016 року в країні таку міру не застосовували. Протести в країні викликані серйозною економічною кризою. Незважаючи на те, що Нігерія є одним з найбільших виробників нафти в Африці, країна залишається однією з найбідніших у світі. Рівень інфляції досяг 28-річного максимуму, а національна валюта впала до історичного мінімуму.