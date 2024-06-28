В России предлагают вернуть смертную казнь

Глава Следкома России Александр Бастрыкин предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь.

Бастрыкин предложил выдвинул свою идею на Международном молодежном юридическом форуме. Об этом сообщают российские СМИ.

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Как Бастрыкин обосновывает желание вернуть смертную казнь

В качестве обоснования для отмены моратория Бастрыкин привел дело о теракте в "Крокус Сити Холле", фигуранты которого, по его словам, получат "максимум пожизненного лишения свободы". В его воображении пожизненное заключение что-то вроде санатория.

"Трехразовое питание, двухчасовые прогулки. Я себе не могу позволить два часа погулять, у меня нет времени на это. <...> А вы знаете сколько стоит содержание одного заключенного?" – заявил он.

В 2023 году Служба безопасности Украины сообщила Александру Бастрыкину о подозрении . Он создавал на временно оккупированных территориях органы российского уголовного судопроизводства и способствовал массовым репрессиям украинцев.

Однако стоит отметить, что возвращение смертной казни в России поддерживают не все. В частности председатель Конституционного суда страны-агрессора Валерий Зорькин назвал недопустимой отмену моратория смертной казни при действующей Конституции.