Зеленский ответил, обеспокоен ли сменой фокуса на Гренландию
- Зеленский прокомментировал возможное смещение внимания мира с Украины на Гренландию.
- Президент подчеркнул, что Киев уважает суверенитет Дании и выступает за дипломатическое решение вопросов.
В последнее время на международной арене активнее заговорили о Гренландии, а точнее попытки США установить контроль над островом. Так, фокус внимания несколько переместился с войны в Украине.
Однако эти проблемы не являются взаимозаменяемыми. О таком Владимир Зеленский заявил, отвечая на вопросы журналистов. Подробности рассказывает 24 Канал.
Что говорит президент о смещении фокуса на Гренландию?
Глава государства объяснил, что несмотря на очевидную обеспокоенность из-за любого "расфокуса" в мировой политике, стоит помнить о полномасштабной войне и конкретном агрессоре и вполне конкретных жертвах.
Поэтому, по словам Зеленского, стоит работать над усилением давления на Россию и усилением Украины. Ведь альтернативных инструментов завершения войны – нет.
Президент добавил, что Киев уважает Данию, ее суверенитет и территориальную целостность.
Хочу, чтобы Америка услышала Европу именно в формате дипломатии. Я думаю, так и произойдет, и очень верю, что не будет больших угроз,
– резюмировал Зеленский.
США посягают на Гренландию: последние новости
Ситуация обострилась после того, как администрация Трампа ввела новые торговые пошлины в отношении стран, которые выступили на стороне Копенгагена и Гренландии. Это решение вызвало резкую реакцию среди союзников США по НАТО. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Макрон заявили, что подобные экономические угрозы являются неприемлемыми в отношениях между партнерами.
На фоне тарифного давления со стороны США в Германии также заговорили о возможности пересмотра условий размещения американских военных баз, в частности повышение платы за их аренду.
Интерес Трампа к Гренландии в Вашингтоне объясняют стратегическими соображениями. Так, президент США стремится не допустить усиления влияния России или Китая на этот регион, который имеет важное геополитическое и безопасностное значение.