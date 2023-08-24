Это сложные вопросы: как в ЕС реагируют на гибель Пригожина

Вечером 23 августа стало известно, что самолет, на котором находился Евгений Пригожин, разбился в Тверской области. Российское телевидение подтвердило смерть главы ПИК "Вагнера".

В Еврокомиссии заявили, что сейчас очень сложно верить новостям из России, поскольку факты сложно подтвердить. Кроме того, в ЕС отказались предвидеть возможные последствия гибели предводителя "Вагнера", сообщает корреспондент 24 канала в Брюсселе.

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Это трудно проверить

Представитель Еврокомиссии по иностранным делам Питер Стано рассказал, что видел сообщение о катастрофе, в которой погиб Пригожин, но, как и многие другие вещи, это трудно проверить. Поэтому ситуацию трудно комментировать.

Кроме того, Питер Стано призвал обратить внимание на тот факт, что "Вагнер" "работает" во многих странах мира и оставляет там ужасающий шлейф нарушений прав человека, международного гуманитарного права.

Из-за преступлений Пригожина и его наемников против них ввели санкции. В частности, в Украине, Сирии, Ливии и африканских странах.

Везде, где они были или находятся, есть только негативные последствия, особенно для местного населения этих стран,

– сказал Стано.

По словам спикера Еврокомиссии ППК "Вагнера" связана не только с именем ее лидера, ведь все знают, что финансирование поступало из Кремля. Он считает, что предстоящие действия "Вагнера" будут связаны не только со смертью Пригожина, но и с маршем на Москву в июне.

"Это все сложные вопросы, но опять же, не нам сейчас рассуждать о том, будет ли вероятное убийство или гибель в авиакатастрофе какие-либо конкретные последствия для деятельности Вагнера во всем мире", - сказал Питер Стано.

Это мало что изменит

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что вероятная гибель главы ППК "Вагнера" Евгения Пригожина не слишком повлияет на ситуацию, сообщает LRT.

Смерть Пригожина, если подтвердится, мало что изменяет. Это демонстрирует, что режим заходит в новую стадию и эти люди уже сражаются друг с другом,

– сказал президент Литвы.

В то же время он подчеркнул, что не стоит думать, что со смертью Пригожина можно чувствовать себя спокойнее, или это как-то улучшает ситуацию с безопасностью.

Он считает, что вагнеровцы могут попытаться дестабилизировать ситуацию и устроить провокации, поэтому Науседа считает, что самое важное сейчас – защитить границы.

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