В Єврокомісії заявили, що зараз дуже важко вірити новинам із Росії, оскільки факти важко підтвердити. Крім того, у ЄС відмовилися передбачати можливі наслідки загибелі ватажка "Вагнера", повідомляє кореспондентка 24 каналу в Брюсселі.

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Це важко перевірити

Речник Єврокомісії із закордонних справ Пітер Стано розповів, що бачив повідомлення про катастрофу, в якій загинув Пригожин, але, як і багато інших речей, це важко перевірити. Через це ситуацію важко коментувати.

Крім того, Пітер Стано закликав звернути увагу на той факт, що "Вагнер" "працює" в багатьох країнах світу і залишає там жахливий шлейф порушень прав людини, міжнародного гуманітарного права.

Через злочини Пригожина та його найманців проти них впровадили санкції. Зокрема в Україні, Сирії, Лівії та африканських країнах.

Скрізь, де вони були чи досі перебувають, є лише негативні наслідки, особливо для місцевого населення цих країн,

– сказав Стано.

За словами речника Єврокомісії ПВК "Вагнера" пов’язана не лише з ім’ям її лідера, адже всі знають, що фінансування надходило з Кремля. Він вважає, що майбутні дії "Вагнера" будуть пов’язані не лише зі смертю Пригожина, але й з маршем на Москву в червні.

"Це все складні питання, але знову ж таки, не нам зараз розмірковувати про те, чи матиме ймовірне вбивство або загибель в авіакатастрофі якісь конкретні наслідки для діяльності Вагнера в усьому світі", – сказав Пітер Стано.

Це мало що змінить

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що ймовірна загибель очільника ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина не надто повпливає на безпекову ситуацію, повідомляє LRT.

Смерть Пригожина, якщо підтвердиться, мало що змінює. Це демонструє, що режим заходить у нову стадію і ці люди вже б’ються одне з одним,

– сказав президент Литви.

Водночас він наголосив, що не варто думати, що зі смертю Пригожина можна почуватися спокійніше, чи що це якось покращує безпекову ситуацію.

Він вважає, що вагнерівці можуть спробувати дестабілізувати ситуацію та влаштувати провокації, тому Науседа вважає, що найважливіше зараз – захистити кордони.

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