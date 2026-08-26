Новый посол Украины в США: СМИ назвали вероятных кандидатов на должность

После отставки Ольги Стефанишиной у Украины нет посла в Соединенных Штатах. СМИ назвали нескольких кандидатов, которые могут возглавить посольство Украины в Вашингтоне.

Среди них есть военные, политики и дипломаты. Об этом сообщило "РБК-Украина".

Что известно о кандидатах?

Украина с 3 августа 2026 нет посла в США. В Киеве рассматривают несколько вариантов, кто может стать главой дипломатического представительства в США.

Одним из главных кандидатов является заместитель главы Офиса президента Павел Палиса. В своей должности военный преимущественно занимается сектором обороны.

Одним из аргументов за назначение Палисы было то, что Дональд Трамп называл его одним из своих любимых солдат. Однако СМИ считают, что он останется в Офисе президента из-за важности его роли в нынешней должности.

В Киеве есть несколько потенциальных кандидатур. На должность рассматривают военных, дипломатов и политиков. Еще один кандидат – это бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

СМИ пишут, что на Банковой понимают, что в случае если в Вашингтон поедет кто-то из нынешних чиновников, то из-за этого придется менять всю систему дипломатического трека. В Киеве учитывают эти нюансы.

Политолог Владимир Фесенко в разговоре с 24 каналом предположил, что Павел Палис имеет хорошие шансы стать следующим послом Украины в США. Он сказал, что по мнению некоторых американских экспертов, послом Украины в США должен стать именно военный. По словам политолога, конгрессмены, большинство политиков и общественность США очень уважают военнослужащих. Фесенко считает, что Палиса может быть хорошим кандидатом.