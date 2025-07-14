СМИ назвали, когда Верховная Рада проголосует за состав нового Кабмина

Украинское правительство обновляется. Уже известно о смене премьер-министра, а вот относительно состава Кабинета министров решат на днях.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Когда в Украине появится новое правительство?

Журналисты Общественного со ссылкой на источники информируют, что Верховная Рада будет голосовать за новое правительство уже на этой неделе.

Назначение нового состава правительства планируется на 17 июля, голосование за отставку (предыдущего – 24 Канал) состоится днем ранее – 16 июля,

– говорится в заметке.

Такие данные привели народные депутаты из "Слуги народа".