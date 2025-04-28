СМИ назвали одну из вероятных причин масштабного блэкаута в Европе

Часть стран Европы осталась без поставок электроэнергии в понедельник, 28 апреля, в частности Испания и Португалия. СМИ предполагают, что причиной может быть пожар на юго-западе Франции.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Euronews. В то же время официальной версии пока не обнародовали, детали по этому поводу неизвестны, инцидент расследуют.

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Какая может быть причина блекаута

По данным Euronews, об отсутствии электроснабжения сообщают в Андорре и приграничных с Испанией районах Франции. По обновленным данным, последующие отключения зафиксировали только в Бельгии. Пока официальная причина блэкаута остается неизвестной.

В то же время две крупнейшие электрические компании Испании, Endesa и Iberdrola уже расследуют инцидент. Впрочем, португальская национальная электрическая компания REN назвала возможной причиной проблемы пожар на юго-западе Франции именно на горе Аларик.

Согласно обнародованной информации, этот пожар повредил высоковольтную линию электропередач между Перпиньяном и восточной Нарбонной.

Отметим, что СМИ сообщают, что перебои с электроснабжением в Европе не должны сказаться на энергетической ситуации в Украине, которая является частью единой европейской энергосистемы. Энергетическая ситуация в стране остается стабильной.