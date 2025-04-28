Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Euronews. Водночас офіційної версії наразі не оприлюднили, деталі з цього приводу невідомі, інцидент розслідують.

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Яка може бути причина блекауту

За даними Euronews, про відсутність електропостачання повідомляють в Андоррі та прикордонних з Іспанією районів Франції. За оновленими даними, наступні відключення зафіксували аж у Бельгії. Поки офіційна причина блекауту залишається невідомою.

Водночас дві найбільші електричні компанії Іспанії, Endesa та Iberdrola, вже розслідують інцидент. Втім, португальська національна електрична компанія REN назвала можливою причиною проблеми пожежу на південному заході Франції, саме на горі Аларік.

Згідно з оприлюдненою інформацією, ця пожежа пошкодила високовольтну лінію електропередач між Перпіньяном і східною Нарбонною.

Зауважимо, ЗМІ повідомляють, що перебої з електропостачанням у Європі не повинні позначитися на енергетичній ситуації в Україні, яка є частиною єдиної європейської енергосистеми. Енергетична ситуація в країні, як повідомляють, залишається стабільною.