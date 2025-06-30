В FT написали о "планах Путина на Одессу": в ЦПД сказали, есть ли угроза

Издание Financial Times заявило, что Путин планирует захватить Одессу. В статье говорится, что якобы это главная цель России по состоянию на сейчас.

Глава ЦПД Андрей Коваленко прокомментировал это заявление западного СМИ, передает 24 Канал.

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Украина планирует уничтожение режима Путина, – Коваленко

Кроме Одессы, в FT также заявили, что лидеры стран-членов НАТО опасаются, что ситуация на передовой якобы может ухудшиться для Украины до осени 2025 года, если не будет существенной новой военной поддержки.

Публикации о том, что Путин что-то там планирует оккупировать – это что-то. Путин вообще хочет полностью уничтожить Украину, но желать он может чего угодно. Нет никакого смысла писать о его планах "оккупировать Одессу" или еще что-то. Планировать может сколько угодно, у него не получится,

– написал на это глава ЦПД.

Коваленко также добавил, что Украина взамен планирует уничтожение путинского режима.

"Вот и все. Помните об этом. Все от нас зависит", – подытожил он.

К слову, в ЦПД также отреагировали на сообщение, что россияне прорвались на Днепропетровщину.

Коваленко опроверг это и добавил, что сейчас бои идут вблизи админграницы.