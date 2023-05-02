СМИ пишут о взрыве на базе российских пограничников под Симферополем
Источник:Радио Свобода
К вечеру мая во временно оккупированном Крыму тревожно. Там сначала сообщили о громком звуке, похожем на взрыв, в Севастополе, а вместе с ним "хлопок расцвел" и под Симферополем.
Заметим, что во время тревожных сообщений в местных телеграм-каналах Севастополя также появилась фотография, якобы иллюстрирующая меткую "работу ПВО" России. Однако впоследствии выяснилось, что она была сделана совсем в другом месте.
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Взрыв прогремел вблизи Симферополя
Благодаря опубликованному фото журналисты могли более подробно выяснить, из какого именно района в небо поднимался густой дым. Как оказалось, расцвел хлопок вблизи поселка Школьное, а его дым был виден из пгт. Гвардейское в Симферопольском районе. Эти населённые пункты располагаются рядом.
Дым был виден из пгт. Гвардейское: видео
Следует заметить, что там располагается база российских пограничных войск. Более того, поблизости также есть аэропорт Симферополя.
По опубликованным фотографиям можно геолоцировать место взрыва: это бывшая учебно-тренировочная база пограничников в районе балки Джабанак рядом с поселком Школьное, в нескольких километрах от аэропорта Симферополя,
– сообщили в СМИ.
Где прогремел взрыв под Симферополем / Радио свобода
Крым, район Симферополя. Немного забавовнило ФСБшников. Но это тренировка,
– иронически прокомментировали в украинском телеграм-канале.
Громко было и в Севастополе
Заметим, что вместе с опубликованными фото в местных телеграм-каналах Севастополя сообщили о громком звуке, похожем на взрыв. Он прогремел над центром города, в районе улицы Гоголя, недалеко от Севастопольской бухты.
Местным так называемым властям понадобились минуты, чтобы придумать причины взрыва. По словам "губернатора Севастополя" Михаила Развожаева, громкие звуки были вроде бы "профилактической работой в рамках противоподводно-диверсионного обеспечения". Еще одной из причин якобы является тренировка систем ПВО.
Не первый взрыв за последнее время
- Под утро 29 апреля в оккупированном Севастополе также слышали взрывы, после которых в Казачьей бухте вспыхнул масштабный пожар. Он распространился на почти одну тысячу квадратных метров, поэтому был виден со всех уголков города.
- Как выяснилось, в то утро вспыхнул пожар на нефтебазе, загорелся резервуар с топливом. Из-за масштаба ему присвоили 4 класс опасности.
- Отреагировали на пожар и в ГУР Украины. Там сообщили, что в результате чрезвычайной ситуации было уничтожено 40 тысяч тонн горючего для российского флота. А это непосредственно повлияет на возможности страны-террористки выводить корабли в море и выпускать ракеты по Украине.
- Вскоре после этого, 1 мая, в Крыму снова сообщили о работе противовоздушной обороны. По словам местных жителей и оккупантов, в тот день было неспокойно возле Евпатории в поселке Заозерное.