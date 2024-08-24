Важно, что эти территории посетили зарубежные медиа: когда Запад откажется от "красных линий"

Третью неделю продолжается операция ВСУ в Курской области. За это время на территории Курщины побывали не только украинские журналисты, но и западные, в частности корреспонденты известных американских изданий. Зарубежные СМИ могут давить на лидера США Байдена, чтобы тот позволил Украине бить американским оружием вглубь России.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политтехнолог Михаил Шейтельман, отметив, что такое разрешение украинская армия в будущем могла бы получить.

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Надо провести информационную атаку

Шейтельман отметил, что сейчас необходимо осуществить информационную атаку и Украина в этом имеет большое количество союзников. Корреспонденты Washington Post уже побывали на Курщине, а CNN – на границе. Кроме того, поехали в Суджу и итальянские журналисты телеканала RAI, где все увидели собственными глазами и рассказали о ситуации своей западной аудитории.

Для нас важно, что эти территории посетили зарубежные медиа. ФСБ России объявила журналистов CNN в розыск, хотя они не были в Судже, только на границе. Россияне сами на Украину работают тем, что объявили этих корреспондентов в розыск, это дополнительно привлекло внимание к этим репортажам в США,

– подчеркнул политтехнолог.

За 1 день Путин стал неудачником

Издание The Wall Street Journal провело военный анализ того, что происходит в Курской области, журналисты написали, что будет "котел", что россияне практически попали в окружение, что уничтожены мосты.

Эта информационная волна, по мнению политтехнолога, только началась. Сейчас в основном описывается ход событий, а вот вторая волна будет заключаться в аналитике. Она еще не появилась, потому что аналитики думали, что ВСУ через несколько дней покинут Курщину, но этого не произошло.

Шейтельман отметил, что The Wall Street Journal впервые написало, что Украина взяла под контроль за эти несколько дней больше российских территорий, чем Россия украинских в течение года. Но до этого, по словам политтехнолога, вся американская и европейская пресса была переполнена материалами о том, что все плохо, что наступление Путина продолжается год, а Украина не может его сдерживать, что это катастрофа.

И вдруг оказалось, что эта катастрофа была 850 километров квадратных, а Украина контролирует уже 1263. И сразу все новости года перевернулись: все, за что Путин боролся, что он в течение года был якобы победителем, все превращается за один день в то, что он неудачник,

– заметил Шейтельман.

Важное решение для Украины может принять Байден

Есть только один человек, от которого зависит принятие решения о разрешении наносить удары дальнобойными ракетами вглубь России. И этот человек, со слов политтехнолога – президент США Джо Байден. Шейтельман предположил, что на него надавят внутри Демократической партии, а также пресса, чтобы он принял это решение.

"Мы уже в серой зоне, где граница, куда нам можно стрелять? Украинская армия бомбит мосты на Курщине, подозреваю, что эти бомбы не украинского производства. У Байдена до выборов осталось 2 месяца и неделя, у него встанет вопрос, оставлять ли эту тему Камале Харрис, если она победит на выборах, или принять решение самому", – озвучил Шейтельман.