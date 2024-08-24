Таку думку в етері 24 Каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман, зазначивши, що такий дозвіл українська армія в майбутньому могла б отримати.

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Треба провести інформаційну атаку

Шейтельман зауважив, що наразі необхідно здійснити інформаційну атаку і Україна в цьому має велику кількість союзників. Кореспонденти Washington Post вже побували на Курщині, а CNN – на кордоні. Крім того, поїхали в Суджу й італійські журналісти телеканалу RAI, де все побачили на власні очі та розказали про ситуацію своїй західній аудиторії.

Для нас важливо, що ці території відвідали закордонні медіа. ФСБ Росії оголосила журналістів CNN в розшук, хоча вони не були в Суджі, тільки на прикордонні. Росіяни самі на Україну працюють тим, що оголосили цих кореспондентів у розшук, це додатково привернуло увагу до цих репортажів в США,

– наголосив політтехнолог.

За 1 день Путін став невдахою

Видання The Wall Street Journal провело військовий аналіз того, що відбувається в Курській області, журналісти написали, що буде "котел", що росіяни практично потрапили в оточення, що знищені мости.

Ця інформаційна хвиля, на думку політтехнолога, тільки розпочалася. Зараз здебільшого описується перебіг подій, а от друга хвиля буде полягати в аналітиці. Вона ще не з'явилась, бо аналітики думали, що ЗСУ через декілька днів покинуть Курщину, але цього не сталося.

Шейтельман зазначив що The Wall Street Journal вперше написало, що Україна взяла під контроль за ці декілька днів більше російських територій, ніж Росія українських протягом року. Але ж до цього, зі слів політтехнолога, вся американська та європейська преса була переповнена матеріалами про те, що все погано, що наступ Путіна триває рік, а Україна не може його стримувати, що це катастрофа.

І раптом виявилося, що ця катастрофа була 850 кілометрів квадратних, а Україна контролює вже 1263. І одразу всі новини року перевернулись: все, за що Путін боровся, що він протягом року був буцімто переможцем, все перетворюється за один день в те, що він невдаха,

– зауважив Шейтельман.

Важливе рішення для України може ухвалити Байден

Є тільки одна людина, від якої залежить ухвалення рішення про дозвіл завдавати ударів далекобійними ракетами вглиб Росії. І ця людина, зі слів політтехнолога – президент США Джо Байден. Шейтельман припустив, що на нього натиснуть всередині Демократичної партії, аби він ухвалив це рішення.

"Ми вже в сірій зоні, де межа, куди нам можна стріляти? Українська армія бомбить мости на Курщині, підозрюю, що ці бомби не українського виробництва. В Байдена до виборів залишилось 2 місяці й тиждень, в нього постане питання, чи залишати цю тему Камалі Гарріс, якщо вона переможе на виборах, чи ухвалити рішення самому", – озвучив Шейтельман.