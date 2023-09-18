СМИ показали вероятные фото поврежденной российской подводной лодки "Ростов-на-Дону"
В сети появились фото, вероятно, поврежденной в Севастополе российской подводной лодки "Ростов-на-Дону". Судя по снимкам, эту подлодку действительно долго будут восстанавливать.
Подлодка "Ростов-на-Дону", которая обстреливала Украину ракетами, теперь больше похожа на российский "уголек". В сети показали фото, как она выглядит после того, как ее повредили бойцы ССО ВСУ.
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Как сейчас выглядит подлодка "Ростов-на-Дону"
13 сентября, после громких взрывов в Севастополе, стало известно, что повреждена российская дизель-электрическая подлодка "Ростов-на-Дону". Кроме того, поврежден большой десантный корабль "Минск".
В ВСУ подтвердили, что удар по лодкам нанесла Украина. В ОК "Юг" и украинской разведке также сообщали, что суда имеют очень серьезные повреждения и теперь в сети появились фото, вероятно, пораженной подлодки.Обратите внимание. Пораженная подлодка "Ростов-на-Дону" является носителем крылатых ракет "Калибр". Общий залп – 4 ракеты.
Вероятно, повреждена подлодка "Ростов-на-Дону" / @monitor
Вероятно, повреждена подлодка "Ростов-на-Дону" / "Крымский ветер"
Следует отметить, что ремонт судов будет затруднен и тем, что Украина нанесла удар и по судоремонтному заводу "Севморзавод", где стояли вышеупомянутые корабли. Нашим защитникам удалось повредить ремонтные постройки.
Эксперты американского Института изучения войны заметили, что очевидное уничтожение двух судов, скорее всего, приведет к тому, что сухой док станет нетрудоспособным, пока российские силы не смогут расчистить обломки.
Как Украине удалось провернуть эту операцию
Оказалось, что Ростов-на-Дону и Минск были повреждены благодаря работе Силам Специальных Операций Вооруженных Сил Украины. Защитники рассказали поэтапно, как им это удалось:
- Группа подошла к безопасному месту на лодках и совершила передвижение к берегу благодаря подводным средствам доставки.
- Проведя успешную инфильтрацию, военные идентифицировали и навели цель с помощью специальных технических средств разведки.
- На протяжении всего обстрела группа производила корректировку огня и подтверждение уничтожения целей.
- После этого наши бойцы произвели успешную эксфильтрацию.