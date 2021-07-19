Шпионский скандал мирового уровня: СМИ рассказали о троянской программе в тысячах телефонов

Спецслужбы некоторых стран могли годами следить за журналистами, активистами и политиками благодаря программе Pegasus. Эту троянскую утилиту разработала израильская фирма NSO Group.

О вероятном шпионаже свидетельствуют результаты журналистского расследования "Проект Pegasus". Его опубликовали 18 июля ряд немецких СМИ.

К слову В Германии ожидают рост шпионской активности России

Спецслужбы следили за журналистами и политиками благодаря троянской программе

Журналисты 16 немецких редакций (как NDR, WDR, Süddeutsche Zeitung, Die Zeit) совместно с правозащитными организациями (Amnesty International, Forbidden Stories) получили доступ к списку из 50 тысяч телефонных номеров.

За их владельцами, вероятно, следили годами.

Идентифицировать владельцев номеров всех не удалось, но примерно тысячу человек таки установили. Среди них:

Высокопоставленные политики (более 600), бизнесмены, адвокаты, журналисты (около 200) и правозащитники.

География расположения людей, за которыми следили, – огромная: США, Франция, Индия, Марокко, Мексика, Венгрия, Азербайджан и другие страны.

Программу разработала фирма из Израиля – там говорят, что все легально

Независимые специалисты из области ИТ обнаружили в предоставленных им телефонах следы программного обеспечения Pegasus. Компания NSO Group, которая является его разработчиком, заявила следующее:

Клиенты NSO – это только официальные государственные организации.

организации. А продукцию применяют для борьбы с терроризмом, организованной преступностью и преступлениями против детей.

ранее уже звучали заявления в СМИ, что Pegasus применяли в окружении журналиста Джамаля Хашогги , убитого в 2018 в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Предыдущий громкий шпионский скандал Дания помогала США шпионить за Меркель и другими политиками ЕС, – СМИ