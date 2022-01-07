СМИ сообщают, что Назарбаев сбежал из Казахстана, а его племянника задержали

В Казастане продолжают бушевать массовые протесты. По информации СМИ, в Алматы задержали племянника бывшего президента Нурсултана Назарбаева. В то же время последний покинул страну.

Речь идет про Самата Атиша. Он был первым заместителем Совбеза Казахстана, то есть своего дяди Нурсултана Назарбаева.

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Назарбаев покинул Казахстан

По информации источников, Самата Атиша задержали около 11:00 по киевскому времени. Причин и обстоятельств задержания не уточняют.

Сам же Нурсултан Назарбаев с семьей все-таки покинул Казахстан. По некоторым данным, в стране остался лишь брат бывшего президента Болат Назарбаев.

Вместе с Назарбаевым Казахстан покинули и его дочери со своими семьями.

Буквально через несколько минут телеграм-канал "Orda" опубликовал опровержение информации о задержании Самата Атыша. Редакция заявила, что это сообщение – фейк.

Назарбаев и протесты в Казахстане: главное

Протесты в Казахстане вспыхнули еще 3 января. Сперва поводом были цены на газ, а затем требования демонстрантов стали политическими. В частности митингующие требовали побороть влияние бывшего президента Нурсултана Назарбаева на действующую власть.

5 января 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев освободил Назарбаева с должности главы Совбеза Казахстана, которую тот занимал после отставки. Председателем Совбеза стал сам Токаев.

Тогда же президент и уволил племянника Назарбаева Самата Атыша.

В городе Талдыкорстан митингующие снесли памятник Назарбаеву, который установили во времена его президентства.

Однако сам Назарбаев никак не комментировал ситуацию, которая сложилась в стране.

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