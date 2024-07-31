В ближайшие часы может состояться большой обмен заключенными между Россией и Западом, – СМИ

В среду, 31 июля, может состояться масштабный обмен пленными между Россией, Беларусью, Германией, США. и другими странами. Участником обмена в частности может быть журналист американского издания WSJ Эван Гершкович.

Окружной суд Любляны вынес приговор супружеской паре россиян Артему и Анне Дульцевым, которые жили в Словении по аргентинским паспортам на имена Людвиг Гиш и Мария Мейер. Они должны стать частью большого обмена.

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Обмен может состояться в ближайшие часы

Артема и Анну Дульцевых задержали в конце 2022 года и обвинили в шпионаже в пользу России. Суд назначил им наказание в виде года и семи месяцев заключения, дополнительно постановили депортировать пару из страны. В конце заседания суд отменил их содержание под стражей.

Супруги Дульцевы жили в Словении по аргентинским паспортам / Фото: соцсети

Словенский телеканал N1 утверждает, что Дульцевы "станут частью большего обмена заключенными", который в ближайшее время пройдет между Россией, США, Германией, Беларусью и несколькими другими странами.

Дульцевы могут стать частью обмена заключенными между Россией и Западом / Фото: соцсети

Одним из участников обмена может быть журналист WSJ Эван Гершкович из США, которого в России 19 июля приговорили 19 июля к 16 годам заключения в колонии строгого режима. Он стал первым зарубежным репортером, арестованным в России по обвинению в шпионаже с момента окончания холодной войны.

По словам журналистов, Россия в рамках обмена может получить работника секретного отдела ФСБ Вадима Красикова.

Ранее стало известно, что в России из СИЗО исчезли шесть политзаключенных. Среди пропавших есть политик Илья Яшин, глава правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов, художница Александра Скочиленко и другие. Адвокаты сразу заявили, что такая одновременная этапация политзаключенных является необычной и может быть связана с обменом.