Окружний суд Любляни виніс вирок подружній парі росіян Артему та Анні Дульцевим, які жили у Словенії за аргентинськими паспортами на імена Людвіг Гіш та Марія Мейєр. Вони мають стати частиною великого обміну.

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Обмін може відбутися найближчими годинами

Артема та Анну Дульцевих затримали наприкінці 2022 року й звинуватили у шпигунстві на користь Росії. Суд призначив їм покарання у вигляді року та семи місяців ув'язнення, додатково постановили депортувати пару з країни. Наприкінці засідання суд скасував їхнє тримання під вартою.

Подружжя Дульцевих жило у Словенії за аргентинськими паспортами / Фото: соцмережі

Словенський телеканал N1 ​​стверджує, що Дульцеви "стануть частиною більшого обміну в'язнями", який найближчим часом пройде між Росією, США, Німеччиною, Білоруссю та кількома іншими країнами.

Дульцеви можуть стати частиною обміну в'язнями між Росією і Заходом / Фото: соцмережі

Одним з учасників обміну може бути журналіст WSJ Еван Гершкович зі США, якого у Росії 19 липня засудили до 16 років ув’язнення у колонії суворого режиму. Він став першим закордонним репортером, заарештованим у Росії за звинуваченням у шпигунстві з моменту закінчення холодної війни.

За словами журналістів, Росія у рамках обміну може отримати працівника секретного відділу ФСБ Вадима Красікова.

Раніше стало відомо, що у Росії із СІЗО зникли шість політв'язнів. Серед зниклих є політик Ілля Яшин, голова правозахисного центру "Меморіал" Олег Орлов, художниця Александра Скочиленко та інші. Адвокати одразу заявили, що така одночасна етапація політв'язнів є незвичайною і може бути пов'язана з обміном.