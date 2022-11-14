СМИ сообщили, что Лавров попал в больницу по прибытии на G20

Глава МИД страны-агрессора мог попасть в больницу на Бали. Однако в российском министерстве традиционно все отрицают.

Данные о госпитализации сообщили иностранным СМИ. Однако официальный представитель МИД России Мария Захарова это опровергла и опубликовала видео с Лавровым.

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Когда Лаврова госпитализировали

Ссылаясь на официальных лиц Индонезии, издание написало, что министр иностранных дел России Сергей Лавров доставлен в больницу по прибытии на саммит G-20 на Бали.

Однако Мария Захарова традиционно все отрицала. Она опубликовала видео с Сергеем Лавровым, который сидит в шортах в номере и уверяет, будто ему не плохо. Хотя, судя по его заявлениям, плохо Лаврову стало гораздо раньше.

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"Мы здесь с Сергеем Викторовичем в Индонезии читаем фильм и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован", – цинично заявила Захарова.

После этого она дала слово Сергею Лаврову, который поспешил наглядно продемонтировать, что он не очень здоров. Ведь он поблагодарил россиян за "поддержку" внешней политики России, которую формирует Владимир Путин.

Здесь очевиден факт, что Лавров не "дружит" с реальностью. Потому что люди в России не хотят умирать на войне на Украине. В частности, они объявляли всенародную акцию протеста, некоторые даже заявляли о начале голодовки.