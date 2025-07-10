Все это далеко от реальности, – ЦПД о заявлениях, что Путин якобы готов ударить ядеркой
- Центр противодействия дезинформации опроверг заявления The Telegraph о возможности ядерного удара Путина по Украине, назвав их далекими от реальности.
- Андрей Коваленко отметил, что угрозы ядерным оружием является темой, которую медиа на Западе поднимают для привлечения внимания.
Издание The Telegraph заявило, что Путин якобы готов ударить ядерным оружием по Украине. В Центре противодействия дезинформации отреагировали на это.
Председатель ЦПД Андрей Коваленко отметил, что "все это далеко от реальности", передает 24 Канал.
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Что говорят в ЦПД о возможности ядерного удара?
Британская газета The Telegraph написала, что "отчаявшийся Путин" может взяться за ядерное оружие.
Издание считает, что угрозы российского диктатора и его окружения еще с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году показывают, что они действительно рассматривают этот вариант всерьез.
Россия может это сделать якобы, чтобы сломать сопротивление Украины.
Однако, в Центре противодействия дезинформации опровергли заявления этого британского издания.
Классическое правило медиа на Западе: раз в год бери и поднимай тему возможной ядерки от Путина по Украине и просмотры гарантированы,
– отметил Андрей Коваленко.
Он отметил – все далеко от реальности, как это было и раньше.