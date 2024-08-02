Россияне уже боятся: как передача Украине F-16 скажется на Крыму

Путинская пропаганда постоянно рассказывает, что Крым якобы непотопляемый авианосец, который надежно защищен с воды, земли и воздуха. В то же время россиян охватила настоящая паника на фоне новостей о прибытии в Украину первых истребителей F-16.

В эфире 24 Канала военный эксперт Владислав Селезнев объяснил, почему на Крымском направлении работа F-16 будет наиболее эффективна. Заметим, что в СМИ 31 июля появилась информация о прибытии в Украину первых F-16. Однако официального подтверждения от Украины нет.

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Угроза для россиян в Крыму после передачи F-16

На самом деле Крымский полуостров чрезвычайно уязвим. Это определено двумя ключевыми элементами:

логистика. Крым зависит от эффективного функционирования российской логистики, в частности, в контексте функционирования Керченского моста и паромной переправы;

Украина имеет достаточно ракетных ресурсов, чтобы системно и методично разрушать военный потенциал России.

Чтобы украинские самолеты имели возможность свободно перемещаться воздушным пространством над Крымом, надо подавить вражескую систему противовоздушной и противоракетной обороны. Этим сейчас занимаются украинские Силы обороны.

На этом участке фронта F-16 смогут быть наиболее эффективными,

– сказал Селезнев.

К примеру, привлекать их на Востоке Украины или на севере Харьковской области чрезвычайно сложно. Ведь враг на временно оккупированных территориях и на юге России имеет разветвленную сеть противовоздушной и противоракетной обороны. Уничтожить эти элементы на российской территории достаточно трудно, а Крым в этом плане более уязвим.

"Я думаю, что первую эффективную боевую работу F-16, вероятнее всего, увидим на территории Крымского полуострова", – отметил военный эксперт.

Истребители могут реализовать несколько миссий

Российская пропаганда очень активно рассказывает, что якобы F-16 будут предназначены именно для Крыма и Украина будет наносить удары мощными бомбами и ракетами с самолетов по Крымскому мосту.

Пока нет в свободном доступе информации о номенклатуре ракетного вооружения, которое передано, или будет передаваться вместе с F-16 для нужд украинской армии,

– добавил Селезнев.

В то же время многофункциональная воздушная платформа F-16 способна реализовывать несколько миссий: является серьезной помощью для усиления нашей системы противовоздушной обороны, может быть помощью для действий украинских Сил обороны как на суше, так и на акватории Черного и Азовского морей.