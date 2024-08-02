В етері 24 Каналу військовий експерт Владислав Селезньов пояснив, чому на Кримському напрямку робота F-16 буде найефективніша. Зауважимо, що у ЗМІ 31 липня з'явилася інформація про прибуття в Україну перших F-16. Проте офіційного підтвердження від України немає.

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Загроза для росіян у Криму після передачі F-16

Насправді Кримський півострів надзвичайно вразливий. Це визначено двома ключовими елементами:

логістика. Крим залежний від ефективного функціонування російської логістики, зокрема, в контексті функціонування Керченського мосту та поромної переправи;

Україна має достатньо ракетних ресурсів, щоб системно та методично руйнувати військовий потенціал Росії.

Щоб українські літаки мали можливість вільно переміщуватись повітряним простором над Кримом, треба придушити ворожу систему протиповітряної та протиракетної оборони. Цим зараз займаються українські Сили оборони.

На цій ділянці фронту F-16 зможуть бути найбільш ефективними,

– мовив Селезньов.

До прикладу, залучати їх на Сході України або на півночі Харківської області надзвичайно складно. Адже ворог на тимчасово окупованих територіях та на півдні Росії має розгалужену мережу протиповітряної та протиракетної оборони. Знищити ці елементи на російській території досить важко, а Крим в цьому плані більш вразливий.

"Я думаю, що першу ефективну бойову роботу ​​F-16, найімовірніше, побачимо на території Кримського півострова", – зазначив військовий експерт.

Винищувачі можуть реалізувати кілька місій

Російська пропаганда дуже активно розповідає, що нібито F-16 будуть призначені саме для Криму й Україна завдаватиме ударів потужними бомбами та ракетами з літаків по Кримському мосту.

Наразі немає у вільному доступі інформації про номенклатуру ракетного озброєння, яке передане, чи буде передаватися разом з F-16 для потреб українського війська,

– додав Селезньов.

Водночас багатофункціональна повітряна платформа F-16 спроможна реалізовувати кілька місій: є серйозною допомогою для посилення нашої системи протиповітряної оборони, може бути допомогою для дій українських Сил оборони як на суходолі, так і на акваторії Чорного та Азовського морів.