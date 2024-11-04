Смогут ли россияне захватить Славянск и Краматорск: военная сводка от Свитана

За 2 –3 ноября россияне потеряли огромное количество техники в районе Ильинка – Катериновка, что в Донецкой области. Всего в районе Ильинки образовались целая свалка техники. С воздуха смогли верифицировать около 208 единиц вражеских потерь.

В ежедневной сводке на 24 Канале военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан разобрал ситуацию на фронте.

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Российский замысел

По словам военного эксперта, россияне пытаются двигаться, техника в направлении Ильинки – есть, ведь там враг успел ее накопить. Однако наши FPV-дронщики и артиллерии довольно в большом количестве их минусует.

Кроме того, российское войско теряет очень большое количество живой силы в таких наступлениях. У них катастрофические потери, поэтому и подтянули войска КНДР – враг не справляется из-за этих "минусований". Сами увеличивают количество наступательных действий и поэтому увеличиваются их потери.

Одна из их основных задач выйти на Константинополь. С одной стороны пытаться отрезать Курахово. А с другой стороны двигаться в сторону того же Покровска,

– отметил военный эксперт.

Возможный замысел россиян / Скриншот с видео

"Это российское движение указывает, что они нацелились именно на Константинополь. Обойти его не получится, поэтому будут пытаться двигаться именно туда", – рассказал Роман Свитан.

Судьба Славянска и Краматорска

Военный эксперт сказал, что гарнизоны в Торецке и Часовом Яру сейчас также борются с россиянами. Есть переменная динамика, где-то россияне пытаются давить, однако удерживаем эти направления.

Учитывая погоду, есть возможность сдержать и Часов Яр, и Торецк до зимней непогоды и остаться в агломерации. Если в ней останемся, то в принципе до весны можно удерживать эти точки,

– проанализировал Роман Свитан.

По его словам, у россиян нет абсолютно никаких шансов продвинуться дальше ни на Константиновку, ни на Дружковку, ни на Славянск, ни на Краматорск.

Славянск, Краматорск / Скриншот из видео

"Главная задача, которая у нас была в этом году, – не дать возможности россиянам подойти к Славянску и Краматорску. Эту задачу выполнили, вот почему летняя операция россиян практически провалилась. Они максимум могут себе засчитать выход на Покровск", – добавил военный эксперт.