У щоденному зведенні на 24 Каналі військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розібрав ситуацію на фронті.

Важливо Селидове – окуповане, Курахове – під загрозою оточення: як змінилася лінія фронту за тиждень

Російський задум

За словами військового експерта, росіяни намагаються рухатися, техніка у напрямку Іллінки – є, адже там ворог встиг її накопичити. Проте наші FPV-дронщики та артилерії доволі у великій кількості їх мінусує.

Крім того, російське військо втрачає дуже велику кількість живої сили у таких наступах. У них катастрофічні втрати, тому й підтягнули війська КНДР – ворог не справляється через ці "мінусування". Самі збільшують кількість наступальних дій й через це збільшуються їх втрати.

Одна з їх основних задач вийти на Костянтинопіль. З одної сторони намагатися відрізати Курахове. А з другого боку рухатися в бік того ж Покровська,

– зазначив військовий експерт.

Можливий задум росіян / Скриншот з відео

"Цей російський рух вказує, що вони націлилися саме на Костянтинопіль. Обійти його не вийде, тому будуть намагатися рухатися саме туди", – розповів Роман Світан.

Доля Словʼянська й Краматорська

Військовий експерт зазначив, що гарнізони у Торецьку та Часовому Ярі зараз також боряться з росіянами. Є змінна динаміка, десь росіяни намагаються тиснути, проте утримуємо ці напрямки.

Враховуючи погоду, є можливість стримати й Часів Яр, й Торецьк до зимової непогоди й залишитися в агломерації. Якщо в ній залишимося, то впринципі до весни можна утримувати ці точки,

– проаналізував Роман Світан.

За його словами, у росіян немає абсолютно ніяких шансів просунутися далі ні на Костянтинівку, ні на Дружківку, ні на Словʼянськ, ні на Краматорськ.

Словʼянськ, Краматорськ / Скриншот з відео

"Головна задача, яка у нас була в цьому році, – не дати можливості росіянам підійти до Словʼянська та Краматорська. Цю задачу виконали, ось чому літня операція росіян практично провалилася. Вони максимум можуть собі зарахувати вихід на Покровськ", – додав військовий експерт.