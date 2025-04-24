Сможет ли Вашингтон снять все санкции с России и что будет дальше

Нет, США не могут просто взять и снять все санкции с России. По меньшей мере потому, что часть из них может снять только Конгресс.

Санкции не снимут, но есть "но"

Так, США достаточно просто прекратить следить за их выполнением, чтобы разгерметизировать санкционный режим и послать сигнал тем, кто не может дождаться возобновления торговли – welcome. Об этом заявила Агия Загребельская, информирует 24 Канал.

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Нет, это не означает, что все сразу начнут торговать с Россией. Потому что это все равно нарушение санкций и за это может следовать ответственность, в частности реальные сроки. Даже если сейчас в Вашингтоне нет аппетита к этому, то завтра все может измениться. Если вы компания с репутацией и выходом на западные рынки, то для вас это существенный риск

Да, часть санкций администрация Трампа может снять самостоятельно и тогда торговля с Россией в этой части не будет нарушением американского санкционного режима.

А что ЕС?

Нет, Европейский Союз не имеет сейчас планов снимать санкции. Поэтому даже при условии снятия части из них США и отсутствием американского контроля за выполнением, риск последствий за нарушение европейских санкций будет сдерживать компании, присутствующих на европейском рынке.

Так, ЕС может "перевернуть стол", если усилит свой контроль за выполнением санкций и введет ряд других действий, которые приблизят жесткость его санкционного режима к американскому.

Нет, мы не считаем, что есть повод "забить" на санкции. За эти месяцы мы увидели насколько для России важно их снять, что наоборот добавляет нам уверенности в правильности движения.

И, конечно, все это повысило ценность наших национальных инструментов, в частности украинской санкционной инфраструктуры. Как показали эти тяжелые времена, объем информации и координации, присутствующий в Украине на санкционном направлении, пока скорее исключение для мира, чем правило. Но этот опыт точно будет полезным, и мы видим повышение спроса на него.

Поэтому многое, но далеко не все решается в Вашингтоне.