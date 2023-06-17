Это начало пути, что приведет к освобождению Крыма, – генерал США о первых контратаках ВСУ
Вооруженные Силы пошли в контрнаступление и, несмотря на то, что еще не начали широкомасштабных действий, заставляют врага отступать. По крайней мере, в этом уверен генерал и бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес.
Американский военный уверен, что в результате операций наших военных вскоре россияне вынуждены будут убегать, в частности, из Крыма. Такое мнение он выразил в эфире национального телемарафона, – информирует 24 Канал.
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ВСУ ищут слабые места оккупантов
Не стоит сомневаться в том, что украинской армии удастся в перспективе освободить все территории нашего государства. Однако для этого нужно время и понимание всех ахиллесовых пят России на ее линии обороны.
Российская армия находится в растерянности, не понимая, где именно будет сосредоточено основное наступление на их позиции. Конечно, в ходе боевых действий будут и потери. Я имею в виду, что следующие несколько дней будет очень тяжело, но жду, что в следующие несколько недель мы увидим гораздо больший успех и прогрессивную динамику движения украинских сил,
– констатировал Ходжес.
Вместе с тем, он отметил, что начальный этап контрнаступательной операции ВСУ вскоре наберет обороты и не оставит шансов для захватчиков: "Украина ступила на путь, который приведет к освобождению Крыма и изгнанию российских оккупантов с захваченных территорий", – подчеркнул генерал.
Россия готовится обороняться
- Расследователи показали кадры со спутника, на которых видны оборонительные рубежи врага на территории временно оккупированного Крымского полуострова. Как они отметили, противник выстроил линию обороны до города Джанкоя.
- Кроме того, в Минобороны Великобритании сообщили, что захватчики увеличили количество ударных вертолетов на Юге Украины из-за контрнаступательных операций, которые проводят и планируют проводить наши военные.
- Собственно, со сводки Генштаба понятно, что по состоянию на 17 июня тяжелее всего на Востоке: на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, однако ситуация также нелегкая в южных областях.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр констатировала, что ВСУ наступают сразу на нескольких направлениях на Юге – им уже удалось продвинуться на расстояние до 2 километров.