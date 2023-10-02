Процесс производства нарушен: показываем на карте Смоленский авиазавод, куда прилетели дроны
1 октября украинские дроны атаковали российский Смоленский авиазавод. Там производили ракеты Х-59.
Три из четырех дронов попали в цель, нанеся значительные повреждения. Где расположен Смоленский авиазавод, куда прилетели БпЛА – расскажет 24 Канал.
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Где расположен Смоленский авиазавод
Смоленский авиационный завод расположен в Смоленске. С 1990-х занимается собственными разработками, однако основной деятельностью завода является ремонт и техническое обслуживание ранее выпущенных лайнеров, снабжение комплектующими для других авиационных предприятий.
С 2004 года входит в состав корпорации "Тактическое ракетное вооружение".
3 июня 2022 года предприятие включено в список санкций Евросоюза. А 24 марта 2022 года завод был включен в список санкций США.
Также предприятие находится под санкциями Японии, Канады, Украины и Швейцарии.
Смоленский авиазавод на карте
Удар украинских дронов по Смоленскому заводу: что известно
- ГУР сообщило, что 1 октября в результате удара по Смоленскому авиационному заводу нарушен процесс по производству ракет Х-59 разных модификаций.
- Согласно подтвержденным данным, 3 из 4 дронов попали в цель.
- Ракета Х-59 класса "воздух-поверхность" с дальностью до 280 километров – одна из тех, которыми российские воздушно-космические силы чаще всего обстреливают военные и гражданские объекты в Украине. От применения такого оружия больше всего страдают Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Херсонская области.