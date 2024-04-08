8 апреля в российской Вязьме обвалился мост прямо на железнодорожные пути. Предполагают, что причиной аварии мог стать "возраст" конструкции.

Нынешняя весна стала периодом разоблачения несостоятельности и бездействия российских властей. Как снег сошел с земли, так и упали маски с лиц тамошних чиновников. Тем временем, как в Оренбургской области прорвало дамбу на реке Урал и затопило ряд населенных пунктов, на Смоленщине рухнул автомобильный мост.

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В Вязьме упал мост с автомобилями

Как сообщают росСМИ, в Вязьме, что в Смоленской области, упал Панинский мост, когда по нему двигались две машины – грузовик и легковушка.

По словам местных, обвалились четыре пролета, проходивших над железнодорожными путями. Движение поездов на перегоне Вязьма – Семлево остановлено.

Также обломки повредили газовую трубу и оборвали провода электросетей. Подачу газа перекрыли, взрыва и пожара удалось избежать.

Сколько людей пострадало

Предварительно, в результате падения конструкции одна женщина, которая находилась в легковом авто, погибла. Еще 6 человек ранены, 5 госпитализированы. Среди них – водители обеих машин. Водитель грузовика находится в тяжелом состоянии. Кроме того, среди пострадавших есть ребенок 2010 года рождения.

СМИ пишут, что погибшая женщина ехала за ребенком в детский сад. Ее муж воюет за Путина в Украине.

Мост был "почтенного возраста"

Панинский мост, соединяющий центр Вязьмы с промышленными микрорайонами Московский и Юбилейный, а также с поселком Вязьма-Брянская, мог упасть из-за старости. Известно, что его построили еще в 1980 году. В 2018 году власти обещали провести капитальный ремонт дорожного покрытия. Для этого должны были выделить около 10 миллионов рублей (примерно 110 тысяч долларов).

Местные жители неоднократно обращались в органы власти с просьбами отремонтировать путепроводы. Через шесть лет жалоб дело должно было сдвинуться с мертвой точки – готовился аукцион на проведение ремонтных работ. Впрочем, мост не "дотерпел".

Кроме того, в 2023 году Паниниский мост должны были обследовать. На это дело было выделено 1,5 миллиона рублей.

Кадры с места ДТП в Смоленской области / Фото соцсети

Недавно смертельная авария произошла в Ярославской области. Там поезд столкнулся с рейсовым автобусом.