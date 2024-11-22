Майор ВСУ сказал, смогут ли россияне захватить три важных города в Донецкой области до конца года
22 ноября 2024, 19:50Читати новину українською
Аналитики Института изучения войны считают, что российские оккупанты сосредоточатся на захвате Торецка, Покровска и Курахово. Однако до Нового года враг точно не сможет этого сделать.
Такое мнение 24 Каналу озвучил майор ВСУ Егор Чечеринда. По его словам, на ход событий на поле боя повлияют, в частности, погодные условия, ведь началась зима.
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"Я уверен, что до Нового года захват этих трех городов не произойдет. Если не произойдет какого-то чуда в пользу врага. Поэтому надо быть спокойными, верить в ВСУ", – подчеркнул он.
В Украине сейчас начался период дождей и снега. А любой технике очень сложно двигаться при таких погодных условиях.
Ситуация в городах: данные Deep State
- Россияне пытаются взять Курахово в клещи. Врагу удалось продвинуться в самом Курахово, а также оккупировать Дальнее и продвинуться в районе Антоновки. Таким образом захватчики продолжают реализовывать свой план по захвату и окружению города.
- Также оккупанты продолжают осуществлять штурмовые действия в Торецке. Там давно продолжаются горячие городские бои. Враг активно применяет артиллерию и авиаудары.
- Кроме того, в районе Покровска россиянам удалось продвинуться в районе Пустынки и возле Селидово.