Смогут ли ВСУ удерживать границы с Россией после освобождения территорий: объяснение полковника

Вооруженные силы Украины задекларировали, что их цель в этой войне – выход на границы Украины в 1991 году. Удерживать эти границы в соседстве с врагом наше государство сможет.

Об этом 24 Каналу сообщил полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. Он подчеркнул, что сейчас Вооруженные силы контролируют более длинную территорию.

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Свитан отметил, что протяженность границы Украины с Россией на суше около тысячи километров.

Границы будут под контролем

Сейчас протяженность фронта от Кинбурнской косы до района Сватового более тысячи километров, сообщил полковник.

То есть мы сейчас удерживаем протяженность фронта более тысячи километров. Итак, когда выйдем на границы с Россией в 1991 году, это расстояние уменьшится,

– добавил Свитан.

Остается украинская граница с пяти российскими областями, которую Украина удержит даже в горячем состоянии, ведь сейчас ВСУ делают это в режиме наступления и обороны, подчеркнул военный.

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