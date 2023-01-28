Про це 24 Каналу повідомив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. Він підкреслив, що зараз Збройні сили контролюють довшу територію.

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Світан зауважив, що довжина кордону України з Росією на суші близько тисячі кілометрів.

Кордони будуть під контролем

Зараз довжина фронту від Кінбурнської коси до району Сватового більше тисячі кілометрів, повідомив полковник.

Тобто ми зараз утримуємо довжину фронту понад тисячу кілометрів. Отже, коли вийдемо на кордони з Росією 1991 року, ця відстань зменшиться,

– додав Світан.

Залишиться український кордон з п’яти російськими областями, який Україна утримає навіть в гарячому стані, адже зараз ЗСУ роблять це в режимі наступу і оборони, наголосив військовий.

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