Как Иран передавал дроны России: источники The Guardian рассказали интересные детали

Для контрабанды новых типов современных беспилотников дальнего радиуса действия в Россию Иран использовал лодки и государственную авиакомпанию. По меньшей мере 18 дронов передали оккупантам после того, как российские офицеры и техники совершили специальный визит в Тегеран в ноябре.

Там им продемонстрировали полный спектр иранских технологий. Об этом сообщили источники The Guardian в Иране.

Интересно Для организации атаки дронов по Украине оккупанты могли привлечь иностранных наемников, – ГУР

Иран продолжает передавать России дроны-камикадзе

В ноябре российская делегация в составе 10 человек выбрала в Тегеране:

6 беспилотников "Мохаджер-6", которые имеют дальность полета около 200 километров и могут нести по 2 ракеты под каждым крылом,

12 беспилотников Shahed 191 и 129, которые также имеют возможность наносить удары класса "воздух – земля".

В отличие от более известных беспилотников Shahed 131 и 136, интенсивно используемых Россией для ударов по украинским объектам, эти беспилотники предназначены для доставки бомб и возвращения на базу невредимыми.

Эти данные свидетельствуют о нарастающей близости между Ираном и Россией, которых объединяет враждебность к США. В августе прошлого года официальные лица Соединенных Штатов заявили, что Иран в июне начал демонстрировать Москве беспилотники Shahed 191 и 129. Ожидали, что Тегеран продаст их Москве.

С сентября в Украине начали сбивать беспилотники Mohajer-6, а в ноябре чиновники продемонстрировали один из них изданию Guardian в Киеве.

Актуально Иран модифицирует взрывчатку в "Шахидах", которые он предоставляет России, – CNN

Как оккупантам присылали беспилотники

По данным источников, большинство беспилотников, отправленных в Россию, тайно забирало иранское судно с базы на побережье Каспийского моря. После этого их передавали в море российскому военно-морскому катеру. Остальные же дроны отправляли государственной иранской авиакомпанией.

Иран расположен на южной, а Россия – на северо-западной границе Каспийского моря. Это делает физическую передачу вооружения относительно простой.

Иран также направил в Москву технических специалистов, которые помогут ввести дроны в эксплуатацию. Источники рассказали, что на 1 беспилотник было 3 иранских специалиста, то есть в общей сложности их было 54.

Заметьте Интенсивность ракетных атак России по Украине будет уменьшаться: есть 3 фактора

Кратко о Mohajer-6 и Shahed 129

Беспилотники Mohajer-6 могут находиться в воздухе в течение 6 часов и работать на электричестве. Они способны нести 40-килограммовые бомбы. Такие дроны содержат высокоточные системы визуализации и наводки.

Shahed 129 может нести 60-килограммовую нагрузку. Этот дрон способен находиться в воздухе всего 4 часа, тогда как Shahed 191 может летать 5 часов, неся 70 килограммов.

Оба беспилотника, вероятно, используют модифицированный двигатель немецкого производства. Россия очень ценит способность иранских аппаратов преодолевать системы глушения.