Сотня бронетранспортеров от Польши: генерал-лейтенант об их важности для ВСУ

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий анонсировал передачу Украине сотни бронетранспортеров Rosomak. Эта техника поможет украинским силам при обороне на линии фронта и особенно при проведении контрнаступательных действий.

Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант ВСУ в запасе, военный эксперт Игорь Романенко. По его словам, с помощью, в частности бронетранспортеров Rosomak, наша пехота при проведении боевых действий в степной местности на Юге и Востоке будет защищена.

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Ждем, пока соберутся все необходимые силы

Он отметил, что частично Украина уже получила бронетранспортеры, боевые машины пехоты и т.д., в частности, от Германии, США, а теперь и Польши.

Это количество должно быть тоже примерно 500 единиц,

– подчеркнул эксперт.

По его словам, для поддержки успешных контрнаступательных действий Украины нам тоже нужны танки. А для прикрытия с воздуха мы нуждаемся в авиации.

"В контрнаступательных действиях нужна бронированная техника в широком спектре. И Верховный Главнокомандующий подчеркивал, что мы ждем, пока соберутся все необходимые силы для контрнаступления, состоится слаживание, и мы получим необходимое количество снарядов", - отметил Романенко.

Генерал-лейтенант ВСУ о необходимой для контрнаступления технике и оружии: смотрите видео

Первоочередная задача

Он считает, что противник уже не имеет возможности использовать в сутки по 50 – 70 тысяч снарядов, как это происходило месяц назад. Он снизил использование до 15 – 20 тысяч, особенно на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

С нашей стороны нужно увеличить количество снарядов, и союзники сосредотачиваются на том, чтобы помочь нам в этом. Но нужно время, чтобы накопить соответствующие силы. Ведь противник на направлениях возможных наступательных действий ВСУ готовит достаточно существенные рубежи обороны,

– отметил генерал-лейтенант ВСУ.

Игорь Романенко отмечает, что все это требует соответствующих усилий по обеспечению боеприпасами средств, которые будут собраны нашими партнерами для контрнаступления украинских сил.

"Это первоочередная задача", – резюмировал он.

Основные преимущества танков Leopard / инфографика 24 канала

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