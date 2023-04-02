Сотня бронетранспортеров от Польши: генерал-лейтенант об их важности для ВСУ
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий анонсировал передачу Украине сотни бронетранспортеров Rosomak. Эта техника поможет украинским силам при обороне на линии фронта и особенно при проведении контрнаступательных действий.
Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант ВСУ в запасе, военный эксперт Игорь Романенко. По его словам, с помощью, в частности бронетранспортеров Rosomak, наша пехота при проведении боевых действий в степной местности на Юге и Востоке будет защищена.
Смотрите также Смертельный зверь: все, что известно о танках Leopard и почему именно они нужны Украине
Ждем, пока соберутся все необходимые силы
Он отметил, что частично Украина уже получила бронетранспортеры, боевые машины пехоты и т.д., в частности, от Германии, США, а теперь и Польши.
Это количество должно быть тоже примерно 500 единиц,
– подчеркнул эксперт.
По его словам, для поддержки успешных контрнаступательных действий Украины нам тоже нужны танки. А для прикрытия с воздуха мы нуждаемся в авиации.
"В контрнаступательных действиях нужна бронированная техника в широком спектре. И Верховный Главнокомандующий подчеркивал, что мы ждем, пока соберутся все необходимые силы для контрнаступления, состоится слаживание, и мы получим необходимое количество снарядов", - отметил Романенко.
Генерал-лейтенант ВСУ о необходимой для контрнаступления технике и оружии: смотрите видео
Первоочередная задача
Он считает, что противник уже не имеет возможности использовать в сутки по 50 – 70 тысяч снарядов, как это происходило месяц назад. Он снизил использование до 15 – 20 тысяч, особенно на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
С нашей стороны нужно увеличить количество снарядов, и союзники сосредотачиваются на том, чтобы помочь нам в этом. Но нужно время, чтобы накопить соответствующие силы. Ведь противник на направлениях возможных наступательных действий ВСУ готовит достаточно существенные рубежи обороны,
– отметил генерал-лейтенант ВСУ.
Игорь Романенко отмечает, что все это требует соответствующих усилий по обеспечению боеприпасами средств, которые будут собраны нашими партнерами для контрнаступления украинских сил.
"Это первоочередная задача", – резюмировал он.
Основные преимущества танков Leopard / инфографика 24 канала
Больше о поставках военной техники Украине от союзников
- Германия передала Украине 18 танков Leopard 2, которые уже прибыли в нашу страну. Между тем, примерно 40 немецких боевых машин пехоты Marder уже на фронте и выполняют боевые задания. Кроме того, Германия и Нидерланды планируют отправить в Украину танки Leopard 1A5.
- Министр обороны Украины Алексей Резников продемонстрировал танки Challenger 2, которые уже прибыли в Украину. Он лично опробовал британскую военную технику и сообщил, что в ближайшее время она прибудет на фронт.
- Ранее сообщалось, что украинские экипажи танков Challenger 2 закончили обучение в Великобритании.