Сначала отдохну, – Меркель о том, останется ли в политике

Канцлер Германии Ангела Меркель поделилась своими планами на жизнь после того, как уйдет с должности. Она призналась, что хочет отдохнуть.

Меркель заявила, что политикой заниматься не будет. Она и так делала это в течение 16 лет.

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Меркель будет отдыхать

Сначала политик планирует отдохнуть. Потом уже будет решать, чем займется на пенсии.

Я не стану решать политические конфликты, делаю и так это уже много лет: 16 лет как федеральный канцлер, с удовольствием на уровне Европейского союза на международном уровне,

– подчеркнула Меркель.

Меркель покидает пост: главное