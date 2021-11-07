Сначала отдохну, – Меркель о том, останется ли в политике
7 ноября 2021 , 21:48Читати новину українською
Источник:Deutsche Welle
Канцлер Германии Ангела Меркель поделилась своими планами на жизнь после того, как уйдет с должности. Она призналась, что хочет отдохнуть.
Меркель заявила, что политикой заниматься не будет. Она и так делала это в течение 16 лет.
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Меркель будет отдыхать
Сначала политик планирует отдохнуть. Потом уже будет решать, чем займется на пенсии.
Я не стану решать политические конфликты, делаю и так это уже много лет: 16 лет как федеральный канцлер, с удовольствием на уровне Европейского союза на международном уровне,
– подчеркнула Меркель.
Меркель покидает пост: главное
- Политик возглавляла немецкое правительство 16 лет. Однако в выборах в сентябре 2021 года она решила не участвовать.
- Вероятным преемником Меркель называют лидера Социал-демократической партии Олафа Шольца. Его политсила набрала наибольшее количество голосов.
- Канцлер перед тем, как оставить свой пост, посетила Владимира Зеленского, Владимира Путина и Эммануэля Макрона.
- 22 октября политик в последний раз выступила на саммите Евросоюза. Ей устроили прощальную церемонию.