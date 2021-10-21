Сначала – запуск "Северного потока-2": Путин назвал условие увеличения поставок газа в Европу

Глава Кремля Владимир Путин заявил, что Россия готова увеличить поставки газа в Европу. В частности, только через "Северный поток-2".

Он заявил, что "уже завтра немецкий регулятор может предоставить на это разрешение". Об этом Путин сказал 21 октября.

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Владимир Путин заявил, что Россия готова к поставкам газа в Европу через "Северный поток-2"

Возможно ли увеличение (поставок газа – 24 канал), вы спрашиваете. Да возможно. Вот по "Северному потоку-2". Труба уже заполнена газом. Если завтра немецкий регулятор даст разрешение на поставку, то послезавтра начнется поставка 17,5 миллиардов кубометров,

– заявил Владимир Путин.

Президент России пояснил, что к концу декабря они завершат работу по заполнению второй трубы "ЧП-2". Заверил, что в общем объеме это 55 миллиардов кубометров.

"Как только будет получено разрешение немецкого регулятора, на следующий день мы начнем поставки", – сказал Путин.

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