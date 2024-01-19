Снайперша "Феникс" после потери ноги планирует вернуться на фронт: ее мотивация – сын

Несокрушимая снайперша Анастасия Савка из потерявшей на войне ногу псевдо "Феникс" планирует вернуться на фронт ради своего сына.

Военная потеряла ногу, когда взорвалась на вражеской мине. Сейчас она восстанавливается после ранения в Национальном реабилитационном центре "Несокрушимые".

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До полномасштабного вторжения Анастасия жила во Львове и воспитывала сына Ярему. Девушка работала администратором в салоне автосервиса. Но после 24 февраля Анастасия отправилась в ТРО, говорит – не смогла усидеть на месте. В составе 118 бригады она уничтожала врагов на запорожском направлении.



"Феникс" подорвалась на мини / Фото UNBROKEN

В конце ноября, во время выполнения очередной боевой задачи, Настя случайно наступила на вражескую мину и взорвалась. Обломки сильно повредили левую ногу защитницы.



Анастасия потеряла ногу на войне / Фото UNBROKEN

Анастасия сейчас проходит реабилитацию

Снайперша "Феникс" в прямом смысле "возродилась" после тяжелого ранения и преследует цель возвращения на фронт. Анастасия считает, что ее обязанность – это защищать будущее своего сына и своей страны.

Известно, что после ранения в центре, где лечится снайперша, ей сформировали культю. У Анастасии невысокая ампутация, поэтому специалисты центра дают благоприятный прогноз по протезированию.

"Пока рана заживает, Анастасия занимается физической и психологической реабилитацией в Центре. Пятилетний Ярема, которого с начала службы защитницы воспитывают ее родители, постоянно посещает маму", – сообщили в реабилитационном центре.

Снайперша будет воевать ради сына

Анастасия рассказала, что война ассоциируется у ее сына Яремы с войной. Он находится в относительно безопасном месте.

"Часто говорит, что боится вырасти, поехать в "Украину" и умереть. Я не хочу, чтобы он жил в таком постоянном страхе и содрогался от звука сирен. И потому должен гарантировать его безопасность и будущее", – признается Анастасия Савка.



Анастасия вместе с сыном Яремой / Фото UNBROKEN

И для этого Феникс говорит, что сделает все возможное: возродится после ранения, вернется на фронт и будет продолжать защищать будущее своего ребенка и своей страны.