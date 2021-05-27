Снайпер на Донбассе смертельно ранил нашего защитника

Оккупанты на Донбассе продолжают нагло нарушать режим прекращения огня. 27 мая от рук вражеского снайпера погиб наш защитник.
Трагедия произошла в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Пророссийские боевики прицельным огнем накрыли позиции украинских защитников неподалеку Новотошковского.
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По данным оперативно-тактической группировки "Север", враг вел прицельный огонь по позициям наших бойцов.
В результате снайперского выстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение не совместимое с жизнью,
– говорится в сообщении.
Как сообщили в штабе ООС, украинские военные были вынуждены открывать ответный огонь. Сейчас на месте трагедии работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВСУ.
Как прошли сутки на Донбассе
- За минувшие сутки российские наемники 9 раз нарушили договоренности о режиме тишины. Они стреляли из минометов, гранатометов, крупнокалиберных минометов, а также стрелкового оружия.
- В районе Авдеевки с самого утра 26 мая работал пророссийский снайпер. В результате еще один украинский защитник получил ранения на Донбассе.