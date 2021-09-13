Снайпер продырявил каску: украинский воин чудом выжил на фронте

В ВСУ рассказали, что российские боевики на Донбассе ведут себя все агрессивнее. Недавно оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия в сторону позиций 93-й ОМБр Холодный Яр.

Снайперская пуля чуть не попала в голову украинскому воину. К счастью, пуля лишь задела шлем воина.

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Пуля чуть не попала в голову бойцу, лишь задев шлем. К счастью, в нашем соединении никто не пострадал,

– говорится в сообщении.

Также пресс-служба 93-й ОМБр Холодный Яр показала последствия нарушения режима тишины со стороны боевиков. В частности, дыры в земле, которые остались после обстрела из артиллерийских систем калибра 122 миллиметров.



Следы от обстрелов / Gресс-служба 93-й ОМБр Холодный Яр

В 93-й ОМБр Холодный Яр отметили, что за последние дни есть потери "у наших братьев из бригад, которые воюют на других участках фронта". Воины выразили соболезнования из-за гибели собратьев, которые полегли в борьбе за Украину.

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В течение сентября 2021 года на Донбассе погибли 3 украинских героев.

Денис Герман погиб 11 сентября во время артиллерийского обстрела. Герой служил в 74-м отдельном разведывательном батальоне.

Алексей Куленко погиб 11 сентября. Воин получил осколочное ранение во время боевого дежурства.

Артур Голуб погиб 12 сентября. Оккупанты попали противотанковой управляемой ракетой в грузовик, которым управлял герой.

Сообщение 93-й ОМБр Холодный Яр:

Российские войска ведут себя все агрессивнее.

Бойцы 93 бригады Холодный Яр показали последствия недавних обстрелов.

Дыры в земле – от вчерашнего обстрела из артиллерийских систем калибра 122 миллиметров.

Также на днях оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия. Пуля чуть не попала в голову бойцу, лишь задев шлем.

К счастью, в нашем соединении никто не пострадал.

Впрочем, в последние дни есть потери у наших братьев из бригад, воюющих на других участках фронта. Мы выражаем искренние соболезнования в связи с гибелью армейцев, павших в борьбе за Украину.