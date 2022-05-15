Снайперы современной войны: противотанкисты мастерски уничтожают тяжелое вооружение россиян

Россияне продолжают применять против ВСУ тяжелое вооружение. Однако защитники научились мастерски обезвреживать вражескую технику, поэтому скоро "второй армии мира" и вовсе нечем будет атаковать.

Мастерское уничтожение боевых машин оккупантов

Минобороны опубликовало видео, где противотанкисты рассказали о своей тактике, поведении врага и собственной мотивации.

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Российские захватчики применяют против наших сил преимущественно тяжелое вооружение. Операторы противотанковых комплексов ВСУ мастерски уничтожают боевые машины рашистов,

– говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что украинские бойцы остаются сильными духом и дают достойный отпор.

Потери россиян в войне

Российские военные продолжают нести колоссальные потери. По состоянию на 15 мая ВСУ ликвидировали 27 400 бойцов. Быстрыми темпами россияне также теряют свою технику – уже уничтожено 1220 танков, 2958 бронированных машин и 42 единицы специальной техники.

По данным Генштаба ВСУ, морально психологическое состояние в подразделениях противника остается на низком уровне, солдаты даже отказываются выполнять приказы.

Интересно, что британская разведка сообщила, что вторжение россиян вышло далеко за пределы прогнозируемого ими графика. Россия потеряла около трети своих наземных боевых сил, которые подготовила для вторжения в Украину.

На самых сложных в настоящее время Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки ВСУ отразили 12 атак врага, уничтожили 8 танков, 5 артиллерийских систем, 9 единиц боевой бронированной техники и 5 автомобилей противника.

Проблемы с наступлением у россиян будут только усугубляться рядом важных факторов, в частности: отсутствие доступа к оборудованию и высоким технологиям, средствам слежки и разведывательных дронов, средств слежки и разведывательных дронов.

Говорят, что для России важны для ведения разведки и нацеливания артиллерии беспилотники. Тем не менее, они оказались уязвимыми к украинским средствам противовоздушной обороны.

К слову, противовоздушная оборона уничтожила уже 416 вражеских беспилотников. Только за прошедшие сутки подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск и Воздушных Сил сбили 8 воздушных целей: 7 беспилотников типа "Орлан-10" и 1 самолет.

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