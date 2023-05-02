Это нельзя назвать "голодом", – военный эксперт предположил, сколько снарядов еще есть у России

Британская разведка сообщила, что у россиян нет достаточного количества снарядов для успешного наступления. Россия действительно имеет гораздо меньше боеприпасов, но снарядного "голода" нет.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный эксперт, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. По его словам, российская промышленность может производить снаряды для 4 тысяч выстрелов в сутки.

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У россиян гораздо меньше снарядов

Гетьман отметил, что на момент начала полномасштабного вторжения в Украину у россиян было 15 – 20 миллионов боеприпасов. Оккупанты могли делать 50 – 60, а иногда даже 80 тысяч выстрелов в сутки.

Их промышленность может производить не более полутора миллионов снарядов в год. Если поделить на количество дней, то это примерно 4 тысячи выстрелов в день. Сейчас они делают более 10 тысяч выстрелов, еще используют ресурс, который был до начала вторжения,

– предположил он.

Военный эксперт подчеркнул, что россияне сейчас начали экономить боеприпасы. Если артиллерийское подразделение превысило количество выстрелов, которое ему прописано в сутки, то на следующий день для него поставляют меньше снарядов.

Кроме того, все основные склады россиян находятся на большом расстоянии от линии фронта, поэтому их трудно подвозить несколькими машинами. Все остальные склады и логистические структуры успешно уничтожаются ВСУ.

"Это нельзя назвать "голодом". Они стреляют больше, чем мы сейчас. Но по сравнению с тем, что у них было год назад, количество уменьшилось в 5 – 10 раз. Сейчас они заменяют большое количество выстрелов увеличением количества городских штурмов", – сказал Гетьман.

Гетьман о снарядном "голоде" россиян: смотрите видео

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