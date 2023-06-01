Боеприпасы для Украины: Европарламент принял важное решение

Европейский парламент 1 июня принял новое решение о боеприпасах для украинской армии. Так, европарламентарии проголосовали за увеличение объемов производства снарядов для военных нужд Украины.

Соответствующий проект приняли 446 европейских депутатов, воздержались – 112, а против выступили – 67 европарламентариев. Теперь они начнут переговоры с Советом Европы, который должен привести это решение в действие.

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Европарламентарии поддержали увеличение производства снарядов для Украины

На сайте Европарламента отметили, что акт о поддержке производства боеприпасов (ASAP) должен ускорить доставку боеприпасов и ракет в Украину, а также помочь странам-членам Европейского Союза пополнить их запасы. Руководитель переговорной группы Европарламента Кристиан Бушои назвала это решение "значительным шагом вперед по безопасности и обороне Союза".

Это победа Европы и коллективной безопасности. Сейчас парламент готов вести переговоры с Советом Европы, и мы надеемся достичь соглашения как можно быстрее,

– отметила депутат.

Кроме того, этот документ должен помочь в наращивании промышленных мощностей ЕС и решить проблему с нехваткой оборонной продукции, в том числе наземных и артиллерийских боеприпасов, ракет и их компонентов. Ответственность за контролирование наличия оборонной продукции, ее компонентов и соответствующих сырьевых ресурсов в странах-членах ЕС возложили на Европейскую комиссию.

Эффективность этих правил должна быть оценена до середины 2024 года. Далее, уже отталкиваясь от результатов, европарламентарии будут корректировать объемы производства боеприпасов и ракет.

Недавно ЕС сделал план производства снарядов для украинской армии