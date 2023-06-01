Боеприпасы для Украины: Европарламент принял важное решение
Источник:Европарламент
Европейский парламент 1 июня принял новое решение о боеприпасах для украинской армии. Так, европарламентарии проголосовали за увеличение объемов производства снарядов для военных нужд Украины.
Соответствующий проект приняли 446 европейских депутатов, воздержались – 112, а против выступили – 67 европарламентариев. Теперь они начнут переговоры с Советом Европы, который должен привести это решение в действие.
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Европарламентарии поддержали увеличение производства снарядов для Украины
На сайте Европарламента отметили, что акт о поддержке производства боеприпасов (ASAP) должен ускорить доставку боеприпасов и ракет в Украину, а также помочь странам-членам Европейского Союза пополнить их запасы. Руководитель переговорной группы Европарламента Кристиан Бушои назвала это решение "значительным шагом вперед по безопасности и обороне Союза".
Это победа Европы и коллективной безопасности. Сейчас парламент готов вести переговоры с Советом Европы, и мы надеемся достичь соглашения как можно быстрее,
– отметила депутат.
Кроме того, этот документ должен помочь в наращивании промышленных мощностей ЕС и решить проблему с нехваткой оборонной продукции, в том числе наземных и артиллерийских боеприпасов, ракет и их компонентов. Ответственность за контролирование наличия оборонной продукции, ее компонентов и соответствующих сырьевых ресурсов в странах-членах ЕС возложили на Европейскую комиссию.
Эффективность этих правил должна быть оценена до середины 2024 года. Далее, уже отталкиваясь от результатов, европарламентарии будут корректировать объемы производства боеприпасов и ракет.
Недавно ЕС сделал план производства снарядов для украинской армии
- В конце марта в Европейском Союзе достигли согласия по поводу поставки боеприпасов для Украины и пополнения собственных складов со снарядами. За 2023 год Украина должна получить от Европы около 1 миллиона боеприпасов.
- Из 27 членов союза только 17 согласились принять участие в программе совместной поставки боеприпасов в Украину. К этому списку также присоединилась и Норвегия, не являющаяся членом ЕС.
- Германия 29 апреля выступила с предложением изготовить для Украины 250 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Это четверть от общего количества, которое намерен предоставить нашей стране Евросоюз.
- 3 мая Европейская комиссия приняла закон о поддержке производства боеприпасов, благодаря которому хочет стимулировать европейскую оборонную промышленность инвестировать в наращивание своих производственных мощностей.