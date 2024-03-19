Еще три страны дают деньги на снаряды для Украины: когда их будет достаточно для нужд фронта

К инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины 19 марта присоединилось еще две страны. Речь идет о Германии, Финляндии и Канаде.

Украинские власти тем временем рассчитывают получить необходимое количество боеприпасов в апреле 2024 года. Таким образом чешская инициатива сможет покрыть насущные потребности нашего фронта.

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Германия оплатит 180 тысяч снарядов для Украины

Министр обороны Германии Борис Писториус в кулуарах встречи формата "Рамштайн" заявил, что его страна оплатит 180 тысяч снарядов, которые отправятся в Украину в рамках чешской инициативы.

Поставка будет происходить постепенно, поэтапно и начнется летом,

– заявил он.

Глава немецкого Минобороны также подчеркнул, что страна законтрактовала еще 100 тысяч боеприпасов калибра 155 миллиметров на национальном уровне. Поставки этого количества снарядов в Украину также запланированы на 2024 год.

Финляндия выделила 30 миллионов евро на снаряды

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в соцсети X написал пост, в котором отметил, что его страна выделит средства для закупки артиллерийских снарядов в рамках чешской инициативы.

Об этом решении стало известно после обсуждения Хяккянена с командующим Силами обороны Чехии по улучшению поддержки европейской обороны и Украины.

"В частности, мы обсудили чешскую инициативу по боеприпасам. Финляндия выделит на эту инициативу 30 миллионов евро", – отметил финский министр.

Канада также присоединилась к инициативе

В Министерстве обороны Украины отметили, что после встречи в формате "Рамштайн" Канада выделила 40 миллионов долларов США на чешскую инициативу, а также 7,5 миллиона долларов США на приборы ночного видения.

Кроме того, страна официально присоединилась к Коалиции дронов, которую возглавляют Латвия и Соединенное Королевство.

Шмыгаль сказал, когда снарядов для Украины будет достаточно

Денис Шмыгаль на пресс-конференции во время визита в Люксембург отметил, что Украина рассчитывает, что с апреля будет иметь достаточное количество боеприпасов для обеспечения потребностей войска.

Мы надеемся, что эта чешская инициатива, к которой присоединился Люксембург, поможет нам, и с апреля мы будем иметь достаточно боеприпасов, чтобы сдерживать наш фронт,

– пояснил премьер-министр.

В комментарии журналистам The Guardian высокопоставленный чешский чиновник заявил, что первые поставки снарядов ожидают не позднее июня 2024 года.

В то же время премьер-министр Украины Шмыгаль также отметил важность ракет дальнего и среднего радиуса действия, сравнив их по необходимости с артиллерийскими снарядами. Это оружие, по его словам, нужно для уменьшения логистических возможностей России на временно оккупированных территориях.